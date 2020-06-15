Иерусалим, , 21:08 — REGNUM Количество случаев инфицирования коронавирусом в Израиле достигло 19 237, сообщили 15 июня в минздраве страны.

Этот показатель за последние сутки увеличился на 182, количество летальных исходов — на два. Таким образом, число умерших с диагнозом COVID-19 достигло в Израиле 302.

Число излечившихся — 15 415. В тяжёлом состоянии находятся 35 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 июня, в Израиле умер мужчина, который был выписан после заражения коронавирусом как выздоровевший.

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