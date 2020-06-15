Челябинск, , 20:45 — REGNUM В Челябинской области на профилактику распространения коронавируса и преодоление его последствий направят 4,8 млрд рублей. Такие поправки в закон о бюджете региона на 2020 год утвердили депутаты Заксобрания области.

На эту сумму вырастут субсидии региональным бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения. Деньги пойдут из остатков средств бюджета с 2019 года, так что дополнительного привлечения средств не потребуется.

С учётом новых правок доходы бюджета 2020 года оценены в сумму 181, 72 млрд рублей, а расходы — в 208, 57 млрд. Дефицит — равен 26, 8 млрд.