Челябинск, , 20:35 — REGNUM Администрация Челябинска продолжит контроль за соблюдением жителями масочного режима в общественных местах, транспорте и магазинах. Такое поручение дала на совещании 15 июня мэр Наталья Котова.

Она отметила, что соблюдение режима нужно проверять постоянно. А на предприятиях соблюдение санитарно-эпидемиологических норм должно обеспечивать руководство.

Также Котова призвала горожан ответственно относиться к соблюдению этих мер предосторожности, чтобы не подвергать ни себя, ни окружающих опасности заражения коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, обязательный масочный режим действует на Южном Урале с 12 мая.