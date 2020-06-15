Владимир, , 20:33 — REGNUM Владимирская область отказалась от проведения парада Победы 24 июня из-за сложной эпидемической обстановки. Как заявил губернатор Владимир Сипягин, такое решение он принял после совещаний с областным управлением Роспотребнадзора, 27-й гвардейской ракетной армией, чиновниками, а также после получения обратной связи от жителей региона.

«Я принял решение о том, что 24 июня Парад Победы во Владимире мы проводить не будем. Оно далось мне непросто, потому что 75-летие первого Парада Победы — святое для всех нас событие, и оно достойно самых масштабных торжеств. И так бы всё и было сделано, если бы не объективная ситуация в регионе. Владимирская область пока не подошла даже ко второму этапу снятия ограничений в связи с распространением COVID-19. В таких условиях главный санитарный врач области не рекомендует проведение массовых мероприятий…

Даже более узкий формат торжеств, когда праздник проходит на закрытой площадке только для ветеранов, сопряжен с риском для здоровья главных героев Парада Победы. В свою очередь соблюдение повышенных мер безопасности в летнюю жару тоже будет непростым испытанием для людей старшего возраста», — написал Сипягин на своей странице в соцсети.

Власти региона всё ещё обсуждают альтернативные форматы проведения памятных мероприятий 24 июня.

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