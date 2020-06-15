Москва, , 20:25 — REGNUM Клинические испытания российской вакцины от COVID-19 начнутся в конце лета в России. Об этом 15 июня сообщил генеральный директор ЗАО «Биокад» Дмитрий Морозов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

В настоящее время, по словам Морозова, проводятся доклинические испытания российской вакцины от COVID-19. Её тестируют на безопасность, защитные свойства и на другие характеристики. После окончания этого этапа начнётся испытание вакцины на добровольцах.

Морозов уточнил, что переход к испытанию вакцины на добровольцах запланирован на август текущего года, перед этим вакцина будет испытываться на животных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что испытание вакцины от COVID-19 будет проводиться на базе Министерства обороны РФ. Для проверки безопасности и защитных свойств вакцины уже отобраны 50 добровольцев-военнослужащих, среди них пять женщин.

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