Екатеринбург, , 20:27 — REGNUM Медицинские работники Екатеринбурга смогут бесплатно посетить культурные мероприятия после отмены «режима повышенной готовности» по коронавирусу. Об этом сообщают организаторы акции «Доктор, теперь вы к нам!».

Медикам передадут специальные сертификаты, благодаря которым они смогут посещать городские театры, галереи, музеи и другие культплощадки абсолютно бесплатно.

В акции уже приняли участие Оперный театр, Музей истории Екатеринбурга, ГЦСИ Урал и множество других организаций. Каждому медработнику дадут возможность посетить шесть мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге нарисовали граффити, посвящённые медикам, борющимся с COVID-19.