Курск, , 20:19 — REGNUM В Курской области в апреле и мае на выплаты медикам, работающим с новой коронавирусной инфекцией, направили 451,8 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-службе областной администрации.

Деньги выделялись из федерального и регионального бюджетов. По постановлению правительства РФ № 415 выплаты получили более пяти тысяч работников поликлиник, скорой помощи и специализированных стационарных учреждений. Выплаты по постановлению № 484 получили 3,4 тыс. врачей, сотрудников среднего и младшего медперсонала и водителей скорой помощи.

Из областного бюджета выплаты получили около двух тысяч сотрудников стационаров для пациентов с COVID-19, патолого-анатомического бюро и судмедэкспертизы, централизованной лаборатории. На эти цели регион потратил 45,7 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Курская область: не все смерти пациентов с COVID-19 вошли в статистику