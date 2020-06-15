Вашингтон, , 20:15 — REGNUM Стало известно, по какой цене компания Electronic Arts (EA) будет продавать космический симулятор Star Wars: Squadrons, созданный на основе вселенной «Звёздных войн». Об этом 15 июня сообщил портал Game Rant.

Отмечается, что стоимость будущей игры на момент релиза составит $39,99, при том, что обычно EA продаёт подобные позиции за $59,99. К сожалению, издатель пока никак не объяснил эту разницу в цене, издание предположило, что он может это сделать 18 июня 2020 года во время онлайн-мероприятия EA Play.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts опубликовала дебютный трейлер Star Wars: Squadrons. Выход игры запланирован на 2 октября 2020 года.

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