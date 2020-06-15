Екатеринбург, , 19:54 — REGNUM Музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки» перенесли на неопределённый срок из-за пандемии COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы.

Ранее фестиваль намечали на 26 июня 2020 года. Новую дату мероприятия пока не называют.

Причиной переноса стало продление «режима повышенной готовности» по коронавирусу в регионе до 22 июня 2020 года.

«Но мы сделаем все, чтобы Ural Music Night-2020 прошел именно в 2020 году», — заявил организатор Евгений Горенбург.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев допустил перенос фестиваля на День города в Екатеринбурге (15 августа 2020 года).

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