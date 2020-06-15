Архангельск, 15 июня 2020, 19:30 — REGNUM Архангельская область приступает к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Решение было принято на заседании регионального штаба по распространению COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в штабе.
Ограничения будут ослаблены по всей области, за исключением Северодвинска, на который приходится 45% от всех зараженных в регионе людей.
Добавим, что, по данным штаба, за последние сутки в регионе было зафиксировано 109 новых случаев заболевания COVID-19, общее число заболевших с начала эпидемии достигло 3912. Среди новых пациентов — 51 северодвинец, 45 архангелогородцев, пять жителей Коряжмы, четверо жителей Котласского района и четверо — Приморского.