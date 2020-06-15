Тюмень, , 19:24 — REGNUM В Тюмени торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесены предварительно на 26 июля. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Тюменской области сообщает «Накануне.RU».

Отметим, что из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции в ряде регионов России отменены парады, намеченные ранее на 24 июня 2020 года.

На территории Центрального военного округа, в который входит Тюменская область, проведение 24 июня 2020 года военных парадов в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланировано только в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

«В остальных регионах дислокации соединений и воинских частей ЦВО 24 июня спланированы торжественные шествия с участием территориальных гарнизонов», — пояснили в Центральном военном округе.