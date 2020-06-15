Тюмень, 15 июня 2020, 19:24 — REGNUM В Тюмени торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесены предварительно на 26 июля. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Тюменской области сообщает «Накануне.RU».
Отметим, что из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции в ряде регионов России отменены парады, намеченные ранее на 24 июня 2020 года.
На территории Центрального военного округа, в который входит Тюменская область, проведение 24 июня 2020 года военных парадов в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланировано только в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.