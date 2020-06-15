Москва, , 19:16 — REGNUM Пешие парадные расчёты и военные лётчики провели в подмосковном Алабино последнюю репетицию парада Победы на Красной площади, назначенного на 24 июня, сообщает 15 июня Минобороны России.

Отмечено, что кроме репетиции наземной части парада, был отработан парадный строй авиации, в котором 24 июня пройдут над Москвой 75 экипажей самолетов и вертолетов дальней, военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации Воздушно-космических сил.

«В подмосковном Алабине на парадной площадке состоялась заключительная тренировка пеших расчетов и парадного строя авиации, принимающих участие в военном параде, приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной войне», — указано в сообщении.

Воздушные машины взлетали с восьми аэродромов на территории Московской, Калужской, Липецкой, Тверской, Ивановской и Саратовской областей.

Теперь участникам парада Победы предстоят две ночные тренировки на Красной площади 17 и 18 июня. Генеральная репетиция парада Победы назначена на 20 июня. В этих репетициях будут задействованы 232 единицы наземной боевой техники.

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