Курск, , 19:14 — REGNUM В Курской области скончались 22 пациента с COVID-19, в том числе в апреле — три человека. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, соответствующую статистику предоставил Росстат.

Причиной смерти одного человека стал COVID-19, у двух умерших COVID-19 не был основной причиной смерти.

«В настоящее время с начала пандемии, по официальным данным, у нас скончалось 22 человека, но мы не скрываем, что, к сожалению, умерло больше человек, причиной смерти которых так или иначе могла стать новая коронавирусная инфекция. В официальную статистику данные включаются только после установления окончательного диагноза, эта процедура занимает определенное время. Когда человек умирает, выдается свидетельство о смерти, в него вписывается диагноз из истории болезни.

Точную причину кончины устанавливает патолого-анатомическая экспертиза, это очень скрупулёзная работа. На анализ забирают части тканей внутренних органов, а тело отдают родственникам для захоронения. Посмертная экспертиза может проводиться от трех до четырех недель, поэтому в условиях пандемии граждан, скончавшихся в ковидных стационарах, хоронят в закрытых гробах», — рассказал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

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