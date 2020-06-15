Рим, , 19:07 — REGNUM

По данным на вечер понедельника, 15 июня, в Италии умер 34 371 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 26 (днём ранее — на 44), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Это самый низкий «прирост» с начала марта 2020 года.

Выздоровели 177 010 человек, за день этот показатель увеличился на 640 (днем ранее — на 1505).

Число подтвержденных носителей увеличилось на 301 (днем ранее — на 338). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 237 290. В настоящее время заражены 25 909 человек — на 365 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже более месяца.