Владимир, , 18:48 — REGNUM Во Владимирской области голосование по изменениям в Конституцию РФ с 25 июня по 1 июля будет проводиться с соблюдением безопасной дистанции или на дому по заявкам избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

У жителей региона есть возможность не только прийти на участок, но и проголосовать бесконтактно на дому. Для этого нужно подать заявление через портал «Госуслуги» или с 16 июня — через участковую комиссию.

«Мы готовы прийти к участникам голосования. Для их безопасности организуем бесконтактное голосование. Мы не будем заходить в квартиры, весь процесс будет проходить на лестничной клетке. Человек получит пакет с заявлением о голосовании, бюллетенем, средствами защиты — маской, перчатками, одноразовой салфеткой. Он голосует, выносит бюллетень, и только после этого мы переходим в следующую квартиру», — рассказал председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев.

В областную избирательную комиссию уже поступил 1 млн 121 тыс. 501 бюллетень для голосования. Из них 87 тыс. 39 бюллетеней предназначены для комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ 2010). Они будут установлены на 60 участках для голосования в Александровском районе. На бюллетени для традиционного голосования нанесена защитная сетка зелёного цвета с лицевой стороны, на бюллетени для КОИБ 10 — с обратной стороны. 24 июня бюллетени под охраной полиции передадут в участковые избирательные комиссии.