Редвуд-Сити, США, , 18:46 — REGNUM Electronic Arts анонсировала новую игру по вселенной «Звёздных войн» — Star Wars: Squadrons. Дебютный трейлер проекта был опубликован на YouTube-канале компании 15 июня.

В Squadrons игрокам предстоит стать пилотами космических кораблей и пройти через множество воздушных сражений. В проекте будут реализованы как одиночная сюжетная кампания, так и различные многопользовательские режимы.

Релиз Star Wars: Squadrons ожидается 2 октября 2020 года. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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