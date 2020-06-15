Челябинск, , 18:40 — REGNUM В Челябинской области молодой человек заразил коронавирусом своих родителей. Об этом в инстаграм написал губернатор Алексей Текслер.

Гражданин прибыл из другого региона, в котором сложная ситуация с коронавирусной инфекцией, и общался со своими пожилыми родителями. У него нашли эту инфекцию. И оказалось, что заражены и его родители. Отец молодого челябинца скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области отмечено немало семейных очагов коронавируса. В Каслях на семейном мероприятии им заразились десять человек.