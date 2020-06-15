15 июня 2020 | Время чтения 4 мин

Владимир Станулевич, , 21:06 — REGNUM 1923 год. Один из работников Ракульского кооператива пишет Андрею Степановичу Чудинову, уроженцу деревни Ракулы (ныне Холмогорский район Архангельской области) и бывшему лесопромышленнику и владельцу пароходов просьбу выделить средства «на постановку культурно-воспитательной работы» и создать в Ракуле общество для переработки древесины. Ситуация забавна тем, что советская власть к тому времени дважды (в 1918 и 1920 гг.) национализировала собственность Чудинова — Цигломенский, Кегостровский лесозаводы, акции Северного торгово-промышленного банка и других акционерных обществ. В 1920 году в собственность народа перешли и дома Чудинова в Архангельске и Ракуле. Письмо советского кооператора было, мягко говоря, неуместно.

Вид на Воскресенскую церковь (1766 г.) из руин Покровской церкви села Ракула Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Написать его, скорее всего, побудила пара соображений — в РСФСР расцветал НЭП, и иностранные, в частности норвежские, лесные концессии в Архангельской губернии возникали одна за другой. Второе — А. Чудинова знали как щедрого благотворителя. Свой двухэтажный дом в Ракуле он в 1887 году пожертвовал церковно-приходской школе, в которой через пять лет учились 47 мальчиков и 25 девочек (1). В 1913 году к 300-летию дома Романовых А. Чудинов построил в той же Ракуле на месте деревянной Покровской каменную церковь.

Андрей Степанович эмоционально ответил кооператору: «Неужели вы думаете, что я буду строить школу для тех, кто нахально отобрал мои дома и мое имущество… вы не создаете ничего своего, а разрушаете, что отняли у меня. Такой поступок мной никогда не будет забыт… предложение о смешанном обществе — грубое нахальство. Все мои капиталы и имущество были в Архангельске, они там и остались. Все пропало, и получу ли я что-либо обратно — один Бог знает. Имейте в виду, что я с советским строем ни на какие комбинации не пойду. Довольно ему того, как, но меня наказал. Пока мне не будет возвращена собственность, какую я имел в России, и не будет полной неприкосновенности личности, свободы слова и печати, я не вернусь домой, хотя мне и скучно без родины…» (2).

Дом Чудиновых в деревне Ракульский Погост Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Письмо из Парижа было перехвачено, и герой Гражданской войны, комиссар Иван Боговой ответил Андрею Степановичу через губернскую газету «Волна»: «В селе Ракуле Емецкого уезда лет так 20−50 тому назад жил мелкий торговец Чудинов Степан. Поторговывал Степан, обвешивал (старики рассказывают), обмеривал, но широко дело поставить не мог. Был у Степана сынок, Андреем звали. Тот папаши своего выше поднялся и, начав с мелкой торговли, скоро построил в Цигломени свой лесозавод (теперь завод имени Пустошного). Как огромный паук, опутал Андрей Чудинов несколько районов с трудовым крестьянским населением и тянул из него все жизненные соки. Тысячи рабочих и крестьян делались неоплатными должниками Адрея Чудинова. И чем больше работали они, тем больше богател Чудинов, и тем крепче затягивалась петля на шее емецкого крестьянина и архангельского рабочего… Сидите себе во Франции. Пока там еще у власти буржуазия, и твердо себе запомните, что тех «свобод», о которых вы твердите как дурак-попугай, вам не дождаться. У нас никогда не будет свободы слова и печати для врагов трудящихся. У нас никогда не будет того, чтобы вы, Андрей Степанович, сделались хозяином завода, снова смогли жиреть за счет бедности рабочих и крестьян. Запомните — никогда. И своим приятелям это передайте» (3).

Андрей Чудинов не кривил душой, когда писал, что все оставил в России. Этот весьма состоятельный выходец из крестьян, только на Цигломенском лесозаводе которого работало 500 человек, пилящих в год около 300 тысяч бревен на сумму 1 млн 250 тыс. рублей, не поторопился обратить собственность в деньги, и белая Северная область пала. Его не совсем правильно считать эмигрантом — в Париж он уехал 19 января 1919 года на заседание Русского политического совещания как экономический советник председателя правительства Северной области социалиста Н. Чайковского (4). Да так и не вернулся, видя развитие событий на фронтах Гражданской войны.

Величественные руины Покровской церкви, построенной А. С. Чудиновым к 300-летию дома Романовых Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Когда умер и где похоронен, Андрей Степанович Чудинов, неизвестно. Иван Боговой репрессирован в 1937-м, погиб в лагере в 1943 году (5). Ракульский кооператор, с его письмом в Париж, вряд ли пережил 1937 год. Покровская церковь, в честь 300-летия дома Романовых, частично разобрана на кирпичи. Как говорят, из них сделали ограду стадиона «Динамо» в Архангельске. Величественные руины церкви — смерти вопреки, красивейшее место Ракулы. В доме Чудинова, где в приходской школе учились дети, живут люди. Цигломенский лесозавод после тяжелых 1990-х, когда он практически закрылся, был присоединен к ЗАО «Лесозавод 25» Владимира Крупчака. Он модернизирован «по последнему слову», и является примером безотходного производства с улучшенными условиями труда работников. Кегостровскому лесозаводу так не повезло — от него остались руины цехов.

Ракульский погост. Где-то здесь похоронен Степан Чудинов, отец А. С. Чудинова Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Не дай Бог, чтобы спор Ивана Богового и Андрея Чудинова был когда-то закончен в пользу того или другого. Оба по-своему хотели величия и процветания России, спор лучше завершить на этом.

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