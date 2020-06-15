Владимир Станулевич, 15 июня 2020, 21:06 — REGNUM 1923 год. Один из работников Ракульского кооператива пишет Андрею Степановичу Чудинову, уроженцу деревни Ракулы (ныне Холмогорский район Архангельской области) и бывшему лесопромышленнику и владельцу пароходов просьбу выделить средства «на постановку культурно-воспитательной работы» и создать в Ракуле общество для переработки древесины. Ситуация забавна тем, что советская власть к тому времени дважды (в 1918 и 1920 гг.) национализировала собственность Чудинова — Цигломенский, Кегостровский лесозаводы, акции Северного торгово-промышленного банка и других акционерных обществ. В 1920 году в собственность народа перешли и дома Чудинова в Архангельске и Ракуле. Письмо советского кооператора было, мягко говоря, неуместно.

Вид на Воскресенскую церковь (1766 г.) из руин Покровской церкви села Ракула
Вид на Воскресенскую церковь (1766 г.) из руин Покровской церкви села Ракула
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Написать его, скорее всего, побудила пара соображений — в РСФСР расцветал НЭП, и иностранные, в частности норвежские, лесные концессии в Архангельской губернии возникали одна за другой. Второе — А. Чудинова знали как щедрого благотворителя. Свой двухэтажный дом в Ракуле он в 1887 году пожертвовал церковно-приходской школе, в которой через пять лет учились 47 мальчиков и 25 девочек (1). В 1913 году к 300-летию дома Романовых А. Чудинов построил в той же Ракуле на месте деревянной Покровской каменную церковь.

Андрей Степанович эмоционально ответил кооператору: «Неужели вы думаете, что я буду строить школу для тех, кто нахально отобрал мои дома и мое имущество… вы не создаете ничего своего, а разрушаете, что отняли у меня. Такой поступок мной никогда не будет забыт… предложение о смешанном обществе — грубое нахальство. Все мои капиталы и имущество были в Архангельске, они там и остались. Все пропало, и получу ли я что-либо обратно — один Бог знает. Имейте в виду, что я с советским строем ни на какие комбинации не пойду. Довольно ему того, как, но меня наказал. Пока мне не будет возвращена собственность, какую я имел в России, и не будет полной неприкосновенности личности, свободы слова и печати, я не вернусь домой, хотя мне и скучно без родины…» (2).

Дом Чудиновых в деревне Ракульский Погост
Дом Чудиновых в деревне Ракульский Погост
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Письмо из Парижа было перехвачено, и герой Гражданской войны, комиссар Иван Боговой ответил Андрею Степановичу через губернскую газету «Волна»: «В селе Ракуле Емецкого уезда лет так 20−50 тому назад жил мелкий торговец Чудинов Степан. Поторговывал Степан, обвешивал (старики рассказывают), обмеривал, но широко дело поставить не мог. Был у Степана сынок, Андреем звали. Тот папаши своего выше поднялся и, начав с мелкой торговли, скоро построил в Цигломени свой лесозавод (теперь завод имени Пустошного). Как огромный паук, опутал Андрей Чудинов несколько районов с трудовым крестьянским населением и тянул из него все жизненные соки. Тысячи рабочих и крестьян делались неоплатными должниками Адрея Чудинова. И чем больше работали они, тем больше богател Чудинов, и тем крепче затягивалась петля на шее емецкого крестьянина и архангельского рабочего… Сидите себе во Франции. Пока там еще у власти буржуазия, и твердо себе запомните, что тех «свобод», о которых вы твердите как дурак-попугай, вам не дождаться. У нас никогда не будет свободы слова и печати для врагов трудящихся. У нас никогда не будет того, чтобы вы, Андрей Степанович, сделались хозяином завода, снова смогли жиреть за счет бедности рабочих и крестьян. Запомните — никогда. И своим приятелям это передайте» (3).

Андрей Чудинов не кривил душой, когда писал, что все оставил в России. Этот весьма состоятельный выходец из крестьян, только на Цигломенском лесозаводе которого работало 500 человек, пилящих в год около 300 тысяч бревен на сумму 1 млн 250 тыс. рублей, не поторопился обратить собственность в деньги, и белая Северная область пала. Его не совсем правильно считать эмигрантом — в Париж он уехал 19 января 1919 года на заседание Русского политического совещания как экономический советник председателя правительства Северной области социалиста Н. Чайковского (4). Да так и не вернулся, видя развитие событий на фронтах Гражданской войны.

Величественные руины Покровской церкви, построенной А. С. Чудиновым к 300-летию дома Романовых
Величественные руины Покровской церкви, построенной А. С. Чудиновым к 300-летию дома Романовых
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Когда умер и где похоронен, Андрей Степанович Чудинов, неизвестно. Иван Боговой репрессирован в 1937-м, погиб в лагере в 1943 году (5). Ракульский кооператор, с его письмом в Париж, вряд ли пережил 1937 год. Покровская церковь, в честь 300-летия дома Романовых, частично разобрана на кирпичи. Как говорят, из них сделали ограду стадиона «Динамо» в Архангельске. Величественные руины церкви — смерти вопреки, красивейшее место Ракулы. В доме Чудинова, где в приходской школе учились дети, живут люди. Цигломенский лесозавод после тяжелых 1990-х, когда он практически закрылся, был присоединен к ЗАО «Лесозавод 25» Владимира Крупчака. Он модернизирован «по последнему слову», и является примером безотходного производства с улучшенными условиями труда работников. Кегостровскому лесозаводу так не повезло — от него остались руины цехов.

Ракульский погост. Где-то здесь похоронен Степан Чудинов, отец А. С. Чудинова
Ракульский погост. Где-то здесь похоронен Степан Чудинов, отец А. С. Чудинова
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Не дай Бог, чтобы спор Ивана Богового и Андрея Чудинова был когда-то закончен в пользу того или другого. Оба по-своему хотели величия и процветания России, спор лучше завершить на этом.

Примечания:

  1. Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Архангельск. 2015. С.124−125
  2. Е. И. Овсянкин. Архангельск купеческий. Архангельск. 2000. С.370−372
  3. Там же. С.371−372
  4. Там же. С.374. 370
  5. Поморская энциклопедия. Т.1. История Архангельского Севера. В 5 томах. Архангельск. 2001. С.79