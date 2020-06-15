Касли, Челябинская область, , 18:34 — REGNUM В Каслях Челябинской области несколько человек заразились коронавирусом на семейном празднике. Об этом написал в инстаграм губернатор Алексей Текслер.

По его словам, мероприятие объединило несколько десятков человек, в том числе из соседнего региона. Отмечали они в закрытом помещении и не думали о средствах защиты. «В итоге десять заболевших, возможно количество ещё вырастет», — отметил Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, на Южном Урале коронавирусом заражаются в основном в семьях. На проблему семейных очагов ранее обращал внимание и глава региона.