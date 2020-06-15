Владимир, , 18:32 — REGNUM Во Владимирской области 15 июня зарегистрировано 46 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

За весь период наблюдения 1820 пациентов выздоровели и были выписаны, в том числе за последние сутки — 21 человек. Наличие свободного коечного фонда составило 56,3%. В регионе было проведено 93 тыс. 254 исследования на новую коронавирусную инфекцию.

За последние сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций к медикам обратились 50 человек, с признаками внебольничной пневмонии — 12. На стационарном лечении находятся 37 пациентов с ОРВИ и 800 — с пневмонией.

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