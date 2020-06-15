Курск, , 18:24 — REGNUM В Курской области отложили открытие летних веранд кафе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, такое решение было принято оперативным штабом.

Областное управление Роспотребнадзора не рекомендовало открывать летние кафе. К обсуждению этого вопроса вернутся на заседании оперативного штаба через неделю.

Как уже сообщало ИА REGNUM, при этом с 15 июня возобновили работу ярмарки непродовольственных товаров и разрешены индивидуальные тренировки для профессиональных спортсменов. Расширен перечень услуг в многофункциональных центрах и начали работу приёмные комиссии в учебных заведениях.

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