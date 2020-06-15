Бишкек, , 18:17 — REGNUM Сотрудники антикоррупционной службы задержали бывшего генерального директора государственного предприятия «Киргизские железные дороги» Канатбека Абдыкеримова и водворили его в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета нацбезопасности Киргизии сегодня, 15 июня.

В ведомстве отмечают, что его и других представителей руководства госпредприятия подозревают в коррупции и хищениях в особо крупном размере.

По данным следствия, Абдыкеримов, вступив в преступный сговор с главами филиалов «Киргизских железных дорог» и местным предпринимателем получал «откаты» в размере от 8% до 15% от подконтрольных поставщиков во время осуществления госзакупок по завышенным ценам.

В результате использования такой коррупционной схемы в период с ноября 2018 года по апрель 2020 года ежемесячно они получали около 9 млн сомов (8,3 млн рублей), из которых 50% забирал себе генеральный директор госпредприятия, а оставшаяся часть распределялась между руководителями высшего и среднего звена.

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