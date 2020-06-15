Тюмень, , 18:16 — REGNUM В Тюмени ООО «Леруа Мерлен Восток» оштрафовали на 200 тыс. рублей за работу во время режима повышенной готовности. Об этом сообщает «Вслух.ру».

Отмечается, что строительный супермаркет вёл бойкую торговлю, когда постановлением главы региона была приостановлена деятельность торговых предприятий с непродовольственными товарами, площадью свыше 400 кв. м. Кроме того, дезинфекция в тюменском «Леруа Мерлен» производилась неподходящим средством.

Помимо этого, в офисном помещении на втором этаже магазина отсутствовал бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа.

Представитель ООО «Леруа Мерлен Восток» возразил на суде, мол, торговля шла предметами первой необходимости. Кроме того, магазин осуществляет социально значимую деятельность, здесь трудоустроено более 300 человек.

Ленинский районный суд Тюмени признал ООО «Леруа Мерлен Восток» виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, назначив крупный штраф. Однако деятельность строительного супермаркета не стал приостанавливать.