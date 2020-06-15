Екатеринбург, , 18:06 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудница частного детского сада попалась пьяной на рабочем месте. Идёт проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным СМИ, инцидент произошёл утром 15 июня. Воспитательница уложила подопечных спать и затем на кухне употребила алкоголь. Это обнаружили матери двух детей, которые пришли их забрать.

Полицейские привлекли женщину к ответственности по факту появления в общественном месте в нетрезвом виде и невыполнения правил поведения при режиме повышенной готовности. А прокуратура Орджоникидзевского района города проводит проверку по факту произошедшего. В ходе неё будет дана оценка действиям владелицы детсада и соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в период распространения коронавируса.