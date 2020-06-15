Севастополь, 15 июня 2020, 18:06 — REGNUM Жители Крымского полуострова смогут посещать и покидать Севастополь без ограничений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня сообщили в пресс-службе правительства города-героя.
По информации чиновников, порядок въезда в город для жителей других субъектов РФ пока остаётся прежним.
Также с 15 июня в городе сняли ограничения для граждан старше 65 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня в Севастополе частично возобновили работу заведения общепита, а также частные образовательные и спортивные учреждения. Детские сады вернулись к полноценному режиму работы с 15 июня, а поликлиники и больницы — с 22 июня.
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