Севастополь, , 18:06 — REGNUM Жители Крымского полуострова смогут посещать и покидать Севастополь без ограничений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня сообщили в пресс-службе правительства города-героя.

«С 15 июня выезд из Севастополя будет свободным. Жители Крыма и Севастополя, а также граждане, которые официально работают в регионах, могут перемещаться в рамках субъектов без ограничений», — уточнили в правительстве.

По информации чиновников, порядок въезда в город для жителей других субъектов РФ пока остаётся прежним.

«Это обязательное анкетирование, QR-код, справка за пять дней до приезда об отсутствии COVID-19 или справка о наличии антител, въездное тестирование и ожидание результата в месте размещения», — добавили в пресс-службе.

Также с 15 июня в городе сняли ограничения для граждан старше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня в Севастополе частично возобновили работу заведения общепита, а также частные образовательные и спортивные учреждения. Детские сады вернулись к полноценному режиму работы с 15 июня, а поликлиники и больницы — с 22 июня.

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