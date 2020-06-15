Севастополь, 15 июня 2020, 18:01 — REGNUM С 15 июня в Севастополе заработали в плановом режиме детские сады, однако неправильная организация утренней проверки температуры у детей спровоцировала на входе в дошкольные учреждения большие очереди. Об этом 15 июня на аппаратном совещании правительства города-героя заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев.
Развожаев поручил принять соответствующие организационные меры, чтобы избежать повторения этой ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня в Севастополе частично возобновили работу заведения общепита, а также частные образовательные и спортивные учреждения. Поликлиники и больницы должны вернуться к полноценному режиму работы с 22 июня.
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