Йошкар-Ола, , 17:56 — REGNUM В больницы Марий Эл поступили средства индивидуальной защиты, приобретенные в рамках благотворительного проекта на средства Фонда социально-экономического развития республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Так, в Медведевскую районную больницу были доставлены 400 комплектов одноразовых защитных комбинезонов с высокими бахилами и 2,5 тыс. медицинских масок.

2,5 тыс. масок поступили в Йошкар-Олинскую городскую больницу. Партии масок в аналогичном объёме получили Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и Станция скорой медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая по инициативе главы Марий Эл Александра Евстифеева создан Фонд социально-экономического развития республики, который занимается реализацией социально значимых программ и благотворительных проектов. Формирование имущества фонда будет происходить на основе добровольных взносов и пожертвований, «а также иных не запрещенных законом поступлений».

Ранее на средства фонда уже было поставлено 1,2 тыс. наборов для забора биоматериала на коронавирус и его транспортировки. Наборы направлены в Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. До 3 июля планируется поставить ещё 10 тыс. комплектов. Ежедневно в республике проводят 850 исследований на коронавирус.

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