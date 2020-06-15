Посёлок городского типа Пышма, Свердловская область, , 17:47 — REGNUM В Пышминском районе Свердловской области водитель осуждён за гибель пешехода. Приговор вынес Камышловский районный суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Преступление произошло 11 августа 2019 года поздним вечером. Суд посчтал, что Андрей М., будучи в наркотическом опьянении, ехал с превышением скорости и сбил человека. Пострадавший скончался на месте.

Водитель не признал вины и отрицал факт опьянения. Тем не менее суд назначил ему пять лет колонии общего режима и лишил права управлять транспортными средствами в течение трёх лет.