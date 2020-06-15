Курск, 15 июня 2020, 17:40 — REGNUM В Курской области с 15 июня разрешено возобновить ярмарочную торговлю непродовольственными товарами. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.
Также индивидуальные тренировки разрешили проводить профессиональным спортсменам.
Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за сложной эпидемической обстановки регион отказался от проведения парада Победы 24 июня. Мероприятие было перенесено на 23 августа.
Читайте ранее в этом сюжете: В Курске 24 июня не проведут парад Победы
Читайте развитие сюжета: В курских вузах начали работу приёмные комиссии