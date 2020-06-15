Ижевск, , 17:37 — REGNUM Жители Ижевска смогут поддержать присвоение столице Удмуртии звания «Город трудовой доблести» на избирательных участках, которые будут работать для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

До настоящего момента собрано более 100 тыс. голосов в поддержку инициативы. На избирательных участках подписаться за присвоение звания можно будет с 25 июня по 1 июля. Кроме того, можно поддерживать инициативу на сайте za.izh.ru.

В администрации напомнили, что именно ижевские заводы дали фронту более 12 млн единиц стрелкового оружия. С января 1942 года за сутки заводы республики вооружали одну стрелковую дивизию и одну авиационную. За трудовой подвиг около 2 тыс. ижевчан — тружеников тыла — были награждены орденами и медалями Советского Союза.

Как сообщало ИА REGNUM, по всей России с 25 июня по 1 июля будет проводиться голосование по поправкам в Конституцию РФ. Электронное голосование доступно только для жителей Москвы и Нижегородской области.