Великий Новгород, , 17:47 — REGNUM В Новгородской области снимается режим самоизоляции. Соответствующий указ подписал губернатор региона Андрей Никитин, сообщает 15 июня областной оперативный штаб.

Кроме того, в регионе отменяют обязательную двухнедельную изоляцию граждан, приехавших из других субъектов Федерации. Дополнительные ограничения на территории Чудовского и Маловишерского муниципальных районов снимаются: там разрешили работу магазинов промтоваров, у которых есть отдельный вход с улицы.

Тем не менее жителям старше 65 лет все еще рекомендуют избегать общественных мест.

Великий Новгород, а также Маловишерский, Новгородский, Чудовский и Шимский районы остаются в «красной зоне» по уровню заражения, а Любытинский, Боровичской, Валдайский, Крестецкий, Окуловский, Хвойнинский и Старорусский — в «желтой».

По приезде в гостиницы, пансионаты, базы отдыха граждане должны будут представить справку об отрицательном тесте на коронавирус, которая была выдана не ранее, чем пять дней назад.

В регионе начинают принимать документы на поступление на первый курс, а также тренировки по ЕГЭ.

Добавим, за прошедшие сутки в Новгородской области выявили 52 новых носителя коронавируса, общее число заражений в регионе достигло 2063 случаев. Выздоровели за все время пандемии 483 человека, а скончались от COVID-19 16 жителей Новгородской области.

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