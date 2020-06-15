Челябинск, , 17:24 — REGNUM В Челябинске бывший следователь и его сообщник осуждены к лишению свободы за пособничестве в убийстве и разбой. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Следователь также был признан виновным в получении взятки и некоторых других преступлениях. По данным следствия, в ноябре 2017 года Ч. расследовал уголовное дело по факту хищения денежных средств обманным путём. Подозреваемый украл их из квартиры, в которой делал ремонт. Ч. получил от него взятку за избарние меры пресечения в виде подписки о невыезде. А затем между ними возникла дружба и они решили обокрасть потерпевшую. План удался. Вор проник в квартиру гражданки и украл у неё деньги и ювелирные украшения в целом на 359 тысяч рублей, а затем отдал ей из них 16 тысяч рублей в счёт возмещения вреда от предыдущей кражи. А ювелирные изделия подельники сдали в ломбард и поделили деньги.

В феврале 2018 года Ч. и его подследственный прикинулись рабочими и заключили с одной из челябинок договор об оказании ремонтных услуг и получили от заказчицы 56 тысяч рублей для покупки стройматериалов. Деньгами распорядились на своё усмотрение. А затем подельники Ч. и Г. и примкнувший к ним гражданин Ш. попытались завладеть имуществом предпринимателя, у которого на счетах в банках было около 16 миллионов рублей. Они выследили его, похитили и требовали коды доступа к счетам и картам. Желаемого не получили. Г. выволок его из машины и задушил. Соучастники забрали его карты, ключи от машины и мобильный телефон, а затем украли его машину «Мерседес».

Наконец, Ч. был пойман. В 2019 году Г. получил за свои деяния 19 лет колонии. А теперь осуждены Ч. и Ш. Первый осуждён на 20 лет колонии строгого режима, а второй — на 15.