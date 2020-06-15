Вашингтон, , 17:22 — REGNUM Фанатский ремейк игры Rayman выйдет на PC уже 19 июня 2020 года. Об этом 15 июня сообщает портал Shazoo.

Rayman Redemption — это бесплатный ремейк первой игры серии, дополненный новыми уровнями и противниками. Его разработкой занимается энтузиаст с ником Ryemanni.

Напомним, Rayman — это серия видеоигр в жанре платформер от компании Ubisoft. Первая часть его приключений вышла в 1995 году.

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