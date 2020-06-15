Пятигорск, Ставропольский край, , 17:22 — REGNUM Военный парад, запланированный на 24 июня в Пятигорске в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, отменен. Такое решение принято в связи с неблагоприятной ситуации с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 15 июня в пресс-службе администрации города-курорта.

Утром 22 июня в Пятигорске у Вечного Огня должен был пройти митинг памяти. Вечером следующего дня власти города собирались провести факельное шествие, а 24 июня — праздничный военный парад. При этом сообщалось, что мероприятия пройдут, если позволит текущая эпидобстановка.

«В Пятигорске 24 июня не будет марша Победы Такое решение принято на сегодняшнем координационном совещании. К сожалению, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе, несмотря на некоторую позитивную динамику, все еще остается неблагоприятной», — сказано в сообщении.

Отмечается, что с рекомендацией об отмене запланированных торжественных мероприятий, в том числе парада Победы, выступил территориальный отдел Роспотребнадзора. Кроме того, свои опасения высказал и председатель пятигорского городского совета ветеранов Николай Лега.