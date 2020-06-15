Нью-Йорк, США, , 17:18 — REGNUM Второй сезон «Ведьмака» от Netflix будет посвящён тому, как Геральт, Йеннифэр и Цири становятся семьёй. Об этом 15 июня сообщает «Мир Фантастики».

Шоураннер проекта Лорен Хиссрич рассказала, что зрителей ожидают возвращение Геральта в Каэр Морхен и его встреча с другими ведьмаками. Премьера второго сезона должна состояться в 2021 году.

Напомним, «Ведьмак» — это популярный фэнтези-сериал, основанный на книжном цикле польского писателя Анджея Сапковского. Премьера первого сезона состоялась на Netflix 20 декабря 2020 года.

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