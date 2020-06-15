Стокгольм, , 17:13 — REGNUM Создатель A Way Out Юсеф Фарес готовится анонсировать свою новую игру на конференции EA Play. Об этом геймдизайнер сообщает на своей странице в Twitter 15 июня.

https://twitter.com/josef_fares/status/1272452108428677120

Анонс новой игры можно будет увидеть уже 18 июня 2020 года. Разработчик пока не рассказал, каким будет его проект.

Напомним, A Way Out — это кооперативная экшен-игра, разработанная студией Hazelight Studios. По сюжету геймерам необходимо вызволить двух заключённых из тюрьмы.

Читайте ранее в этом сюжете: Рейн возвращается: франшизу BloodRayne перевыпустят на PC

Читайте развитие сюжета: Rayman Redemption: к выпуску готовится фанатский ремейк известной игры