Екатеринбург, , 17:23 — REGNUM Схиигумен Сергий (Романов) призвал руководство Русской православной церкви признать свои ошибки и покаяться. Об этом религиозный деятель заявил на YouTube.

По словам Романова, он никуда не уйдёт из монастыря. Иерархам придётся брать штурмом обитель, предупреждает религиозный деятель.

«Ходить вам надо из РПЦ, как гонителям веры. Священный Синод, патриарх и другие позорят церковь предательством веры православной», — сказал Сергий.

В конце обращения схиигумен призвал иерархов к покаянию и добавил, что грядёт «православный царь».

Как сообщало ИА REGNUM, Романов ранее был духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской. Свердловские журналисты считают Сергия «главой секты царебожников». Церковный суд не смог решить судьбу скандального схиигумена — пройдёт ещё одно заседание, на котором будет вынесен вердикт религиозному деятелю.

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