Вашингтон, , 17:08 — REGNUM Издательство Ziggurat Interactive выкупило права на серию игр BloodRayne. Об этом 15 июня сообщает «Игромания».

Теперь Ziggurat Interactive планирует перевыпустить старые части BloodRayne на PC, а также «расширить вселенную» игры. Помимо этого, издательство выкупило права и на другие франшизы Majesco Entertainment: Advent Rising, Raze's Hell и Flip's Twisted World.

Напомним, BloodRayne — это серия экшен-игр о вампире-полукровке по имени Рейн. Первая часть приключений героини вышла в 2002 году.

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