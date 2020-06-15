Белгород, , 17:08 — REGNUM Новый препарат «Авиафир» для лечения пациентов с коронавирусом поставят 1 июля в Белгородскую область. Регион получит первые 300 упаковок лекарства, сообщили 15 июня на брифинге в региональном оперативном штабе.

По словам заместителя начальника здравоохранения Людмилы Крыловой, «Авиафир» первый официально зарегистрированный в России препарат, показавший свою эффективность при лечении больных с коронавирусной инфекцией. Регион получит первую поставку средства в количестве 300 упаковок, общий объём закупки составит 6,6 млн рублей. Лекарство будут назначать только для пациентов в стационарах под строгим наблюдением медиков, поскольку «Авиафир» токсичен.

Пациенты на амбулаторном лечении также станут получать другие новые медикаменты, но с менее токсичным воздействием.