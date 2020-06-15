Москва, , 17:00 — REGNUM

Медицинским учреждениям нужно, соблюдая все необходимые меры санитарной безопасности, возвращаться к работе при полной загрузке, ведь за два месяца количество потенциальных пациентов выросло, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 15 июня, директор Клиники кожных и венерических болезней им. В.А.Рахманова‎ Ольга Олисова.

«Когда был объявлен карантин, клиника кожных и венерических болезней для пациентов была закрыта, в ней располагалась гостиница для врачей, работающих в так называемой «красной зоне», а преподавание велось в дистанционном режиме. Дело в том, что кафедра и клиника находятся в одном здании. Кстати, многие наши сотрудники тоже работали «красной зоне».

С 1 июня клиника кожных болезней возобновила работу. Перед открытием, разумеется, были проведены все необходимые санитарные мероприятия. Сейчас больные поступают уже и в стационар, амбулаторный прием также ведется.

Мы принимаем все меры предосторожности, чтобы обезопасить и пациентов, и врачей. Прежде, чем попасть в стационар, больные должны пройти (помимо всех обычных процедур) также и тест на коронавирус и провести сутки в обсервации. Все врачи, и в стационаре, и принимающие амбулаторно, работают в перчатках и масках, средства индивидуальной защиты используют и пациенты. После каждого приема помещение обрабатывается. В приемном отделении сотрудники работают в специальных костюмах. Доступ к дезинфицирующим растворам обеспечен на всей территории клиники.