Москва,
15 июня 2020, 17:00 — REGNUM
Медицинским учреждениям нужно, соблюдая все необходимые меры санитарной безопасности, возвращаться к работе при полной загрузке, ведь за два месяца количество потенциальных пациентов выросло, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 15 июня, директор Клиники кожных и венерических болезней им. В.А.Рахманова Ольга Олисова.
«Когда был объявлен карантин, клиника кожных и венерических болезней для пациентов была закрыта, в ней располагалась гостиница для врачей, работающих в так называемой «красной зоне», а преподавание велось в дистанционном режиме. Дело в том, что кафедра и клиника находятся в одном здании. Кстати, многие наши сотрудники тоже работали «красной зоне».
С 1 июня клиника кожных болезней возобновила работу. Перед открытием, разумеется, были проведены все необходимые санитарные мероприятия. Сейчас больные поступают уже и в стационар, амбулаторный прием также ведется.
Мы принимаем все меры предосторожности, чтобы обезопасить и пациентов, и врачей. Прежде, чем попасть в стационар, больные должны пройти (помимо всех обычных процедур) также и тест на коронавирус и провести сутки в обсервации. Все врачи, и в стационаре, и принимающие амбулаторно, работают в перчатках и масках, средства индивидуальной защиты используют и пациенты. После каждого приема помещение обрабатывается. В приемном отделении сотрудники работают в специальных костюмах. Доступ к дезинфицирующим растворам обеспечен на всей территории клиники.
Мы рассчитываем, что в ближайшее время, продолжая соблюдать все меры предосторожности, мы выйдем на полную загрузку. Естественно, после двух этих месяцев потенциальных пациентов много. И, несмотря на то, что определенный страх перед заражением все еще остается, они нуждаются в нашей помощи», — отметила Ольга Олисова.