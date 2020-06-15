Волгоград, , 16:59 — REGNUM В хищении нефтепродуктов с территории нефтеперерабатывающего предприятия подозревают пятерых жителей Волгограда и области. Они выполняли на заводе работы по очистке резервуаров и незаконно вывезли не менее 30 тонн топлива, сообщили 15 июня в пресс-службе регионального УМВД.

Фигурантами уголовного дела стали пять жителей региона в возрасте от 30 до 50 лет. Они являлись сотрудниками подрядных и субподрядных организаций, которые по договорам выполняли на территории НПЗ в Красноармейском районе Волгограда очистку резервуаров и вывоз жидких отходов. По предварительному сговору подозреваемые разработали схему хищения бензина, дизельного топлива, керосина, моторного и турбинного масла — они пользовались возможностью беспрепятственного въезда на территорию предприятия и сливали нефтепродукты в момент выполнения своих непосредственных обязанностей.

Похищенное вывозили на базу, принадлежащую одному из подозреваемых, а затем реализовывали постоянным покупателям. При обыске на этой базе оперативники изъяли более 30 тонн нефтепродуктов, шланги, насосы, а также вакуумный ассенизатор на базе автомобиля «Зил», используемый во время совершения краж. По предварительным данным, ущерб от действий похитителей составил не менее одного миллиона рублей. Уборщики сознались в содеянном, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.