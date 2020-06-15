Москва, , 16:53 — REGNUM Минобрнауки ожидает, что из-за пандемии коронавируса вырастет интерес абитуриентов к медицинским специальностям. Об этом 15 июня сообщает ТАСС со ссылкой на интервью главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова передаче «Познер» на Первом канале. В эфир выпуск выйдет ночью.

Фальков отметил, что «традиционно большой интерес» абитуриенты сохраняют к IT-, юридическим и экономическим направлениям. Также в последние годы растет количество поступающих на педагогические специальности. В 2020 году из-за пандемии коронавируса может возрасти интерес к медицинским специальностям, считает глава Минобрнауки.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут начать программу повышения конкурентоспособности вузов.

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