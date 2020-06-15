Карабаново, Владимирская область, , 16:51 — REGNUM Прокуратура Владимирской области подтвердила информацию о том, что сотрудникам больницы в городе Карабаново приходилось повторно после обработки носить одноразовые средства защиты, сообщил портал «Владимирские новости».

После проверки в ведомстве подтвердили, что в больнице не хватало средств защиты, поэтому медикам приходилось дезинфицировать их и надевать повторно, а руководство не контролировало этот процесс. Информация о медсестре, получившей химические ожоги лица из-за ношения обработанной маски, также подтвердилась.

Как уже сообщал ИА REGNUM, руководство больницы и профильный департамент ранее опровергали заявления медсестры, а полученные ею ожоги объясняли «индивидуальными особенностями». Информацию о том, что медикам приходилось перестирывать одноразовые СИЗы, чиновники также опровергали.

Главвррач Александровской районной больницы Эммануил Здановский уволился по собственному желанию. Больница в Карабаново является подразделением АРБ, как и Струнинская больница, оказавшаяся в центре другого скандала: там в период пандемии коронавируса уволились 40 человек.

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