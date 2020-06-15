Габороне, , 16:50 — REGNUM Число слонов, которые погибли в Ботсване за последнее время, достигло 170, пишет 15 июня Mmegi.

Напомним, гибель слонов в Ботсване по неизвестной причине началась в мае этого года. Первый мёртвый слон был найден рядом с деревней Серонга.

Сейчас образцы тканей погибших животных изучают в Ветеринарном институте Ондерстепоорт (ЮАР).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июня, в Ботсване числилось 110 погибших слонов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ботсване по невыясненной причине погибли более 100 слонов