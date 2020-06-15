Москва, , 16:34 — REGNUM Первый министр здравоохранения России, академик РАН, бывший директор Гематологического научного центра РАМН (переименован в Национальный медицинский исследовательский центр гематологии) Андрей Воробьев умер на 92-м году жизни. Об этом 15 июня сообщил гендиректор НМИЦ гематологии Минздрава России Валерий Савченко.

Андрей Воробьев умер утром в понедельник, 15 июня.

Он был министром здравоохранения России с 1991 по 1992 год. С 1987 по 2011 год занимал должность директора Гематологического научного центра РАМН.

Воробьев — автор около 400 научных работ, учебников и пособий на тему кардиологии, теоретической и клинической гематологии. Академик ввел новые понятия, описал особенности ЭКГ и дисгормональных кардиопатий.

После резонансного дела журналиста Ивана Голунова академик предложил пересмотреть все приговоры по статьям о наркотиках и проверить уголовные дела осужденных за аналогичные преступления.

Сын Андрея Воробьева, Павел Воробьев написал на своей странице в Facebook: «Это был просто добрый, хороший человек, спасший огромное число жизней людей».