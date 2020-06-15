Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM В Санкт-Петербурге зарегистрировано еще 38 новых случаев смертей от новой коронавирусной инфекции. Среди новых жертв COVID-19 — мужчина в возрасте 34 лет. Об этом 15 июня сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Как уточнили в ведомстве, из 38 новых случаев 29 оформлены на основе заключений комиссии по анализу летальных исходов, еще девять — на основе медицинских свидетельств о смерти. В числе скончавшихся — 21 мужчина в возрасте от 34 до 89 лет, 17 женщин в возрасте от 54 лет до 91 года.

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«Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19», — пояснили в комитете.

В ведомстве также указали, что пациенты имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания. Среди них — кардиосклероз, атеросклероз, сахарный диабет, онкологические заболевания, гипертоническая болезнь, ожирение.

Корреспонденту ИА REGNUM также уточнили в комздраве, что 14 июня от COVID-19 скончались 20 женщин в возрасте от 34 до 93 лет, и восемь мужчин от 46 до 90 лет. Пациенты имели хронические заболевания, такие как гипертоническая болезнь, атеросклероз, кардиосклероз, ожирение, желчнокаменная болезнь, онкологические заболевания, хронический вирусный гепатит.

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За все время пандемии власти Петербурга признали 635 смертей от этой болезни. По данному показателю город остается на третьей строчке в общероссийском списке, «догоняя» Московскую область (690 случаев на 15 июня).

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