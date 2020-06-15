Волгоград, , 16:15 — REGNUM Ход расследования уголовного дела в отношении 14-летнего подростка, планировавшего устроить нападение на школу, взяла на контроль прокуратура Волгоградской области. Также организована проверка системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сообщили 15 июня в пресс-службе надзорного ведомства.

Школьнику предъявлено обвинение по статьям «Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств» и «Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом». Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой Волгоградской области на контроль.

«В рамках организованной надзорной проверки будет дана оценка полноте принимаемых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних мер по предупреждению подобных деяний», — уточнили в пресс-службе.

Обвиняемый заключён под стражу. Расследование проводится СУ СК России по Волгоградской области.

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