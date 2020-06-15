Екатеринбург, , 16:16 — REGNUM В Свердловской области проверили на коронавирус уже 385 408 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Всего с начала пандемии было исследовано 414 611 проб, взятых у людей. За минувшие сутки врачи обследовали 5194 гражданина, для чего были взяты 5412 проб.

В регионе зафиксировано 9558 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, вирус выявляли у 2,48% протестированных людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня 2020 года в Свердловской области сообщили о 233 новых случаях выявления коронавируса.