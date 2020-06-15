Москва, , 16:09 — REGNUM Примерно половина тяжелобольных пациентов с COVID-19 пошла на поправку после переливания им плазмы крови с антителами. Об этом в ходе посещения отделения переливания крови городской клинической больницы №52 заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Как мне сказали доктора, 50% [зараженных коронавирусом] людей, которые уже практически с гарантией должны были идти в реанимационное отделение, после переливания плазмы крови с антителами пошли на поправку», — сказал Собянин.

Он также поздравил с Днём донора пациентов и врачей, и поблагодарил 80 тысяч москвичей, которые ежегодно сдают кровь.