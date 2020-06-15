Санкт-Петербург, , 16:18 — REGNUM После трагической гибели студента СПбГУ, в которого стрелял охранник фирмы, предлагавшей услуги по изготовлению медицинских книжек, полиция Центрального района Санкт-Петербурга провела ряд обысков и задержала фигурантов уголовного дела о мошенничестве с десятками потерпевших. Об этом 15 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, нападение мужчины на первокурсника Санкт-Петербургского государственного университета было совершено 4 июня. Преступник выстрелил из травматического пистолета в голову молодого человека, после того как студент не смог ни получить книжку, ни вернуть взятые у него в залог деньги.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спустя несколько дней, молодой человек скончался в больнице. В отношении злоумышленника, задержанного спустя сутки после нападения, было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, позже переквалифицированное на «убийство».

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Кроме того, 4 июня полиция Центрального района Петербурга возбудила уголовное дело по факту многократных мошенничеств, совершенных в отношении граждан, желавших трудоустроиться.

Как уточнили в ведомстве, схема преступления была достаточно проста. Злоумышленники, действуя от имени реально существующей фирмы, якобы предлагали людям помощь в трудоустройстве. Во время собеседования клиенту сообщалось, что вакансия есть, но для трудоустройства необходима медицинская книжка. И тут же предлагалось изготовить «серый» вариант этого документа за «символические» 2,5 тысячи рублей. А для убедительности демонстрировали бланки необходимого документа. Получив деньги, клиенту предлагали зайти позже за готовой медкнижкой и вакансией.

«Ни того, ни другого потерпевший уже не получал», — отметили в полиции.

В конце мая в полицию с заявлениями обратились более десяти обманутых граждан. Результатом проверки стало возбуждение уголовного дела и последовавший за этим обыск в офисе организации на Невском проспекте. Полицейские изъяли бланки медицинских книжек, печати, финансовую документацию.

«В ходе дальнейшего расследования были установлены лица, подозреваемые в организации аферы. В минувшие выходные по подозрению в мошенничестве были задержаны двое мужчин, а также 30-летняя женщина, все неработающие», — пояснили в ведомстве.

По решению суда старший соучастник отправлен под домашний арест, двум других подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все участники противоправной деятельности, а также потерпевшие от мошенничества.

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